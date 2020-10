Inter-Parma, a centrocampo due i ballottaggi per Conte. Poi una sorpresa?

Antonio Conte Inter

Il centrocampo dell’Inter contro il Parma (fischio d’inizio domani alle 18.00) è quasi al completo. Conte ha tre certezze, rimangono da decidere due posti.

TRE QUINTI – Antonio Conte ha scelto tre dei cinque centrocampisti che schiererà domani in Inter-Parma. E le decisioni sono legate sia ad esigenze tattiche, sia ai conti con i giocatori a disposizione. A destra sarà ancora titolare Achraf Hakimi, chiamato a dimenticare la prova opaca contro lo Shakhtar Donetsk. Sulla corsia opposta, invece, di nuovo spazio ad Ashley Young, tornato già in condizione a Kiev. La scelta dell’inglese dal 1′ si sposa sia con la sua maggiore affidabilità in entrambe le fasi, sia con la necessità di schierare Ivan Perisic al posto di Romelu Lukaku. Come occupare la mediana è invece l’unico cruccio per Conte, che probabilmente lo scioglierà solo in fase di compilazione della distinta. Anche qui, una sola certezza, di nome Nicolò Barella.

BALLOTTAGGI – Restano quindi da stabilire altri due titolari, e questo dipenderà anche dal modulo che adotterà Conte. In caso di 3-4-1-2, Christian Eriksen si candida prepotentemente per il ruolo da trequartista. Alle sue spalle invece, accanto al già citato Barella, rimane un posto per Arturo Vidal e Marcelo Brozovic. Ed è molto probabile che domani vedremo il croato titolare contro il Parma, soprattutto per consentire al cileno un po’ di riposo in vista della gara contro il Real Madrid (martedì 3 novembre). A gara in corso, poi, Conte potrà tornare a fare affidamento sia su Radja Nainggolan, sia su Roberto Gagliardini. Occhio però a quest’ultimo: Conte ne ha parlato bene in conferenza stampa, è recuperato e può essere la sorpresa di formazione in Inter-Parma.