Milan-Inter Women 3-1: nerazzurre devono inseguire dopo primi 45 minuti

Condividi questo articolo

Attilio Sorbi Inter Women

E’ in corso Milan-Inter Women, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A femminile. Le nerazzurre vanno al riposo sul punteggio di 2-1, frutto della doppietta di Dowie, della rete di Giacinti per le rossonere e del gol nerazzurro di Marinelli

MILAN: 12 Korenciova, 6 Fusetti, 8 Rask, 9 Giacinti, 10 Dowie, 13 Rizza, 15 Jane, 17 Conc, 27 Tucceri Cimini, 33 Vitale, 36 Agard.

A disposizione: 1 Piazza, 11 Grimshaw, 14 Kulis, 19 Morleo, 21 Spinelli, 22 Salvatori Rinaldi, 23 Longo, 24 Nano, 88 Mauri

Allenatore: Maurizio Ganz

INTER: 1 Aprile; 13 Merlo, 23 Auvinen, 14 Kathellen, 6 Bartonova; 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 10 Regazzoli; 7 Marinelli, 16 Møller, 29 Mauro.

A disposizione: 21 Marchitelli, 2 Quazzico, 9 Baresi, 17 Debever, 18 Pandini, 22 Catelli, 27 Tarenzi, 93 Rincón.

Allenatore: Attilio Sorbi

RETI: 5′ e 29′ Dowie, 32′ Giacinti; 7′ Marinelli

Arbitro: Maria Marotta (sez. Sapri)