FOTO – Joao Mario: “Felice di giocare di nuovo in casa. Dimostrazione…”

Condividi questo articolo

Joao Mario, centrocampista in prestito dall’Inter allo Sporting CP, è sceso in campo ieri in casa al 78′ contro il Porto

POST – Joao Mario, centrocampista in prestito dall’Inter allo Sporting CP, ha celebrato il suo ritorno in campo (al 78′) tra le mura amiche José Alvalade contro il Porto, partita riuscita a pareggiarla nel finale 2-2. Questo il contenuto da lui pubblicato tramite il proprio profilo Instagram. “Molto felice di giocare di nuovo in casa! Grande dimostrazione di cosa vuol dire essere una squadra fino all’ultimo minuto!“.