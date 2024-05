Inter-Fiorentina Femminile 2-2, le pagelle: Bonfantini spicca 7,5!

Inter-Fiorentina Femminile termina 2-2. La squadra di Rita Guarino è a un passo dalla vittoria del match che vale un posto in Champions League ma all’ultimo minuto subisce la beffa viola. Di seguito le pagelle di Inter-Fiorentina Femminile.

CETINJA 6 – Nella prima frazione di gioco la Fiorentina la impegna di più, anche se per assurdo i gol arrivano tutti nel secondo tempo. Poche colpe sui gol subiti: le esecuzioni di Severini e Boquete sono estremamente precise.

Inter-Fiorentina Femminile, pagelle: difesa

BOWEN 6 – Qualche sbavatura di troppo, soprattutto all’inizio del match, poi il difensore nerazzurro torna a fare buona guardia.

ALBORGHETTI 7 – Il pilastro della difesa è lei: brava a pulire l’area di rigore nerazzurra e a mantenere l’ordine anche nei momenti più difficoltosi del match.

FORDOS 6,5 – Prestazione più che sufficiente per l’ungherese, in linea con quella fornita contro la Juventus. Peccato per il finale di gara.

ROBUSTELLINI 6 – Janogy dalle sue parti le dà pochi problemi. Svolge adeguatamente il proprio dovere e collabora bene a centrocampo.

Inter-Fiorentina Femminile, pagelle: centrocampo

MILINKOVIC 6,5 – Un’altra buona prestazione per la centrocampista, brava nei duelli sulla fascia e ad addentrarsi nella difesa viola alla ricerca di un varco. Dopo i primi 15 minuti di appannamento viene fuori, nel finale di gara cala un po’ l’attenzione.

CSISZAR 6 – Guarino la rilancia titolare, dopo la panchina contro la Juventus. In campo le viola lottano durano e serve un po’ più di fisico, lei mette anche quello oltre che la tecnica. Questa volta pecca un po’ in fase difensiva, soprattutto sul gol 2-1 in cui lascia troppo libera di calciare Severini.

Dal 67′ PEDERSEN 5 – L’approccio non è male, peccato per l’ingenuità concesso a pochi secondi dallo scadere del recupero finale, quando regala il fallo da rigore e il pareggio definitivo alla Fiorentina.

MAGULL 6,5 – Come al solito una sentenza dal dischetto, in chiaro stile Hakan Calhanoglu, ma oggi meno incisiva del solito sui azioni in attivo. Arriva dalle parti di Baldi davvero tante volte ma non trova mai la zampata vincente, che avrebbe potuto chiudere la partita.

Inter-Fiorentina Femminile, pagelle: attacco

BONFANTINI 7,5 – Col suo ottimo lavoro in costruzione e la sua presenza in area di rigore riesce sempre a rendersi utile nella manovra offensiva. Brava a conquistarsi il calcio di rigore, poi trasformato da Magull, ancor di più ad inserirsi nell’azione cogliendo l’assist di Polli.

POLLI 7 – Quest’oggi niente gol ma che presenza in area di rigore! La numero 9 dell’Inter Women dimostra carattere e qualità in più occasioni, come nell’assist per il gol del raddoppio. Peccato non esser riuscita a produrre di più sotto porta.

Dal 68′ JELCIC 5,5 – Entra in un momento positivo per le nerazzurre, ma quando ha l’occasione di lasciare il segno spreca tutto: a pochi minuti dalla fine ha la possibilità di mettere dentro il tap-in vincente ma si fa ipnotizzare da Baldi. Dopo pochi minuti la Fiorentina pareggia.

BUGEJA 6 – Sembra farle sempre più bene lo spazio che Guarino le sta dando in questo finale di stagione: niente gol ma un ottimo contributo alla fase offensiva nerazzurra anche in questa gara, dopo quella contro la Juventus.

Dall’86’ TOMTER S.V. –

Inter-Fiorentina Femminile, pagelle: coach

GUARINO 6 – La sfida che poteva far mantenere all’Inter una speranza per il posto Champions League sembrava poter sorridere alle nerazzurre. Le ragazze di Guarino, però, peccano un po’ troppo di sufficienza e anche di ingenuità. Forse colpa anche di sostituzioni mancate che avrebbero potuto mantenere più alta l’energie e la concentrazione nel finale di gara. Peccato!