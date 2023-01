Milan-Inter, finale di Supercoppa: info utili su come e dove seguire la sfida

Milan-Inter sarà la finalissima di Supercoppa che andrà in scena il 18 gennaio a Riad. Il club nerazzurro, con un comunicato ufficiale, rende note tutte le info utili su come e dove seguire la partita (QUI le attività della vigilia)

INFO UTILI – Milan-Inter è sempre una partita sentita, a maggior ragione quando c’è di mezzo un trofeo. Il 18 gennaio alle ore 20 al King Fahd Stadium di Riad andrà in scena il derby di Supercoppa italiana tra i Campioni d’Italia rossoneri e i nerazzurri che hanno sollevato al cielo la Coppa Italia 2021/22. Tutti i tifosi interisti potranno seguire la finalissima in chiaro su Canale 5, su Infinity e in streaming su sportmediaset.it.