Inter-Verona, Zaffaroni punta ancora su Djuric: la probabile – SM

Inter-Verona è in programma sabato alle 20:45. Zaffaroni, secondo SportMediaset, si affiderà nuovamente a Djuric in attacco. Le possibili scelte di formazioni

PROBABILE – Dopo la fondamentale vittoria in chiave salvezza contro la Cremonese, il Verona di Zaffaroni si presenta a San Siro, ospite dell’Inter di Inzaghi. Per la sfida, secondo SportMediaset, il tecnico degli scaligeri si affiderà ancora una volta a Djuric nel ruolo di unica punta nel 3-4-2-1 con Kallon e Lazovic ad agire alle sue spalle. In difesa, di fronte a Montipò, ci saranno Ceccherini, Hien e Dawidowicz. A centrocampo Tameze ed Ilic in mezzo con Doig a sinistra e Depaoli a destra. Di seguito la probabile formazione.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Doig, Tameze, Ilic, Depaoli; Kallon, Lazovic; Djuric.

Fonte: SportMediaset.it