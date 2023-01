Inter, prosegue il lavoro in vista del Verona: de Vrij in gruppo, tanti assenti

L’Inter si prepara alla sfida con il Verona ad Appiano Gentile dove Inzaghi fa ancora la conta degli assenti. Non solo Romelu Lukaku, ma anche Samir Handanovic, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic. Solo uno ha speranza di potercela fare (vedi articolo)

LAVORO QUOTIDIANO – L’Inter di Simone Inzaghi ha lavorato anche oggi ad Appiano Gentile in vista della sfida di campionato contro il Verona, in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro e valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con molte assenze, in particolare a centrocampo dove rimangono in dubbio Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Solo quest’ultimo dà qualche speranza in più, ma esclusivamente per la panchina. Gli altri due assenti sono Romelu Lukaku, che punta la Supercoppa con il Milan e Samir Handanovic. Stefan de Vrij, che ha terminato la partita con il Parma in Coppa Italia non al meglio, ha regolarmente lavorato in gruppo.