Ranocchia: «Inter, ecco chi sono i tuoi top player! I problemi di Zhang…»

Ranocchia è ancora legato al mondo Inter e lo dimostra con queste dichiarazioni su tutto ciò che riguarda i colori nerazzurri. L’ex difensore nonché capitano dell’Inter è il protagonista dell’ultima puntata del podcast “TalkBet”, in cui affronta diversi temi. Di seguito un estratto della sua bellissima intervista e tutte le informazioni utili per recuperare il contenuto integrale

TALKBET – Non ha potuto festeggiare lo Scudetto della Seconda Stella sul campo ma Andrea Ranocchia non ha mai smesso di tifare Inter e di seguirla fuori dal rettangolo verde. L’ex capitano nerazzurro è ancora legato all’ambiente e ai colori nerazzurri, come dimostra ogni volta che ha l’occasione di parlarne. Ranocchia, intervistato dalla collega Arianna Venegoni nell’ultima puntata del podcast “TalkBet” per il portale Siti Scommesse, parla di Inter passata, presente e pure futura.

Ranocchia a 360° su Inter: lo Scudetto vinto e l’importanza di Marotta

SCUDETTO INTER – Nella lunghissima e interessante chiacchierata, che può essere riascoltata integralmente su SitiScommesse.com, Ranocchia affronta diversi temi, partendo proprio dallo Scudetto vinto nel Derby di Milano, in casa del Milan, a San Siro: «L’importante era vincerlo. La verità è che ancora ho tantissimi rapporti con tanti di loro. Ho passato tanti anni lì e, oltre ai giocatori, ho tanti amici, anche nello staff, nei vari componenti che poi ruotano intorno alla squadra. Quindi sono contentissimo e so quanto ci tenevano. Naturalmente vincerlo nel derby ha un sapore ancora più importante. Quindi diciamo che l’importante era vincere. Però vincere nel derby è ancora più speciale». Questo il pensiero di Ranocchia sul ventesimo tricolore interista.

TOP MANAGEMENT – Ranocchia omaggia i top player dell’Inter fuori dal campo: «Per me quelli della dirigenza negli ultimi anni sono stati dei fenomeni a livello mondiale. Io non credo che altri dirigenti siano riusciti a fare il lavoro che hanno fatto loro visto il pochissimo budget, cioè quasi zero. Sappiamo tutti dei vari problemi della società, ma c’è Beppe Marotta. C’è Piero Ausilio. E c’è Dario Baccin. Sono in tre che gestiscono tutta l’area direzionale della società e hanno fatto, per me, un lavoro incredibile. Posso dire che sono dei top player in quell’ambito perché, con poco budget, trovare sempre ogni anno dei giocatori di altissimo livello anche a parametro zero, come è successo negli ultimi anni, è difficilissimo». Così l’ex difensore sul trio dirigente Marotta, Ausilio e Baccin.

Da Zhang a Inzaghi: l’ex capitano nerazzurro ha parole per tutti

PASSIONE ZHANG – Salendo un po’ nelle gerarchie, Ranocchia dice la sua anche sull’attuale proprietà Suning Holdings Group nella persona del Presidente: «Personalmente sono contento, perché ho lavorato tanti anni per Steven Zhang. So la passione che mette in questa squadra e in questa società. Bisogna ricordarsi che, quando l’ha presa Zhang, l’Inter era una squadra in difficoltà. E in pochi anni è riuscito a riportarla ai vertici del calcio europeo e mondiale. E ha fatto un lavoro strepitoso. Purtroppo ha avuto dei problemi che non si sa a cosa sono dovuti, però io personalmente sono contento. E spero che possa continuare per tanti anni». Anche l’ex capitano promuove Zhang.

EMPATIA INZAGHI – Tra i tanti protagonisti dello Scudetto, Ranocchia concorda sull’importanza dell’allenatore: «Simone Inzaghi è stato intelligentissimo a capire il livello della squadra. Perché la squadra è una squadra forte e lui ha capito come doveva gestire i giocatori. Poi è un allenatore che, insieme al suo staff, prepara bene le partite, dà indicazioni che cambiano anche a seconda dell’avversario che incontra. Io mi ricordo quando giocavo per lui, che ogni partita la preparavamo tatticamente in maniera diversa a seconda dell’avversario. Cosa che magari tanti allenatori non fanno. Inzaghi ha capito l’importanza di avere questi giocatori, è molto bravo a gestirli. Nel senso che è un allenatore con cui si riesce a entrare in confidenza, è empatico verso il giocatore. Quindi magari il giorno in cui il giocatore non sta bene o ha un problemino, lui capisce come può gestirlo. Non con le bastonate ma mettendosi nei panni del giocatore, aiutandolo in quel momento lì». Nell’intervento di Ranocchia a “TalkBet” vengono affrontati tantissimi altri temi con la collega Arianna Venegoni, che fa argomentare l’ex capitano dell’Inter anche sul problema razzismo nel calcio italiano e su retroscena legati alla sua carriera sia da calciatore prima sia da freelancer ora.