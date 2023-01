Dzeko, la storia si ripete! Extra-minutaggio in campo: due i motivi

Edin Dzeko partirà nuovamente titolare in Inter-Verona. Il bosniaco, vista la situazione infortuni ed il rendimento non eccelso di Correa, è chiamato ad un extra-minutaggio. Una situazione simile a quella vissuta nello scorso campionato

RISCHIO – Edin Dzeko è chiamato a fare gli straordinari. Il bosniaco, vista la situazione infortuni e al rendimento sottotono del compagno di reparto Correa, è divenuto sempre più indispensabile per Inzaghi. Il tecnico nerazzurro contro il Verona si affiderà nuovamente al numero 9: le condizioni di Lukaku non ammettono rischi e Correa, dopo la prova deludente contro il Parma, non sembra avere chance di partire da titolare. Per l’attaccante ex Roma si sta ripetendo la situazione vissuta lo scorso anno: nel passato campionato Inzaghi dovette “spremere” il bosniaco visti i diversi acciacchi avuti da Correa e da Sanchez. Una situazione che portò poi il bosniaco ad avere una condizione fisica non ottimale nel finale di stagione.

PAZIENZA – Dzeko dovrà stringere i denti ed aspettare il rientro a pieno regime di Lukaku. Il belga, ancora fermo per un risentimento muscolare, non dovrebbe averne per molto. Una volta rientrato il bosniaco avrà la possibilità di riposare, visto anche il calendario “favorevole” per i nerazzurri che, a gennaio, sono chiamati a fare filotto per mantenere vive le speranze scudetto.