Milan-Inter, il programma della Supercoppa Italiana: Inzaghi non parla da solo

Conto alla rovescia per Milan-Inter, la Supercoppa Italiana di mercoledì prossimo (alle 20 ora italiana) a Riyad. Per la trasferta in Arabia Saudita la Lega Serie A ha definito il programma della vigilia, tra allenamenti e conferenze stampa. Inzaghi non sarà da solo nell’appuntamento con i media.

MILAN-INTER – LE CONFERENZE STAMPA DELLA VIGILIA

– ore 10.30: conferenza stampa di Stefano Pioli accompagnato da un calciatore – durata 30 minuti

– ore 11.30: conferenza stampa di Simone Inzaghi accompagnato da un calciatore – durata 30 minuti

Entrambe le conferenze stampa si terranno al King Fahd International Stadium, lo stadio che ospiterà la Supercoppa Italiana.

MILAN-INTER – GLI ALLENAMENTI UFFICIALI DELLA VIGILIA

– ore 15.30: allenamento del Milan all’Al Hilal FC con i primi 15 minuti aperti ai media

– ore 16.30: allenamento dell’Inter al Prince Faisal Stadium con i primi 15 minuti aperti ai media