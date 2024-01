Marotta: «L’Inter diverte anche noi dirigenti! Allegri? Suo contesto»

Marotta ha parlato dell’Inter e di come la squadra non solo diverte giocatori e tifosi, ma anche la stessa dirigenza. Poi una chiosa su Allegri e rinnovo Lautaro Martinez.

CAMPO E MERCATO − Dopo la prima anticipazione, Beppe Marotta ha continuato così sull’Inter sempre su Rai Sport: «Frutto di un calendario, avremo una giornata in meno e ci sta. Allegri? L’ironia e le metafore si spendono da una parte e dall’altra, ma importante che ci sia rispetto in attesa del derby d’Italia. Buona fede, Allegri interpreta il suo ruolo in un contesto ambientale suo, noi replicheremo nel momento giusto. Una squadra vincente ha sempre alle spalle una società forte, ci sono tutta una serie di dirigenti, anche quelli non in luce, che lavorano per far crescere la squadra. Inzaghi ha una carriera luminosa. Rinnovo Lautaro Martinez? Ora fermi, ma le due parti vogliono continuare nel rapporto, non ci saranno problemi. Post Lazio divertimento? Assolutamente sì, contro la Lazio abbiamo visto dei fraseggi di altissima qualità, merito dell’allenatore che ha dato mentalità vincere e di valore. Obiettivo è vincere».