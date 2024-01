Marotta: «Sarà campionato agguerrito! Inter deve essere protagonista»

Marotta, in una lunga intervista concessa alla RAI, ha parlato degli obiettivi dell’Inter per il prosieguo del campionato. Questo un primo estratto andato in onda nel corso di 90° minuto

PROTAGONISTA – Queste le parole di Marotta: «Sarà un campionato agguerrito, come mancava da diversi anni. Noi siamo l’Inter, non possiamo nasconderci, dobbiamo essere protagonisti. Sappiamo che possiamo competere per il traguardo finale e dobbiamo farlo nel migliore dei modi con autostima, consapevolezza e rispetto per gli avversari. Lecce-Juventus? Risultato di questa sera non ci condizionerà assolutamente»