De Grandis: «L’Inter domina ovunque. Presto per ansia sorpasso!»

L’impegno in Supercoppa Italiana dell’Inter potrebbe permettere alla Juventus di allungare in campionato. Ecco secondo Stefano De Grandis come potrebbe reagire la squadra di Simone Inzaghi.

DETTARE LEGGE – Già da questa sera la Juventus, a Lecce, potrebbe sfruttare l’assenza in campionato dell’Inter. Come reagirà la squadra di Simone Inzaghi? Stefano De Grandis, intervenuto su Sky Sport 24, dice la sua: «La partita da recuperare l’Inter non la può dare per scontata, anche perché è con l’Atalanta. La vox populi è che l’Inter è la più forte, quindi se all’improvviso ti trovi a giocare lo scontro diretto sotto di qualche punto ti può venire un po’ di preoccupazione. Però il modo in cui gioca l’Inter dice tanto: in questo momento ovunque va detta legge. L’unica partita che ha pareggiato è quella col Genoa e poi non ha imposto il suo gioco contro la Juventus. Per il resto mi sembra che va e domina. L’ultima partita che ha fatto contro la Lazio poteva finire 6-0, per divergenza di valori. La prossima, che è Fiorentina-Inter, è chiaro che è complicata sulla carta, però per come giocano le due squadre io continuo a vedere quella Inzaghi favorita. Il campionato è lungo. Se fossero le ultime battute potrebbe venire l’ansia. Da qui ad altre diciotto giornate in teoria l’Inter dovrebbe comunque riuscire ad essere se stessa».