Blitz Genoa in casa della Salernitana: Inzaghi di nuovo rimontato!

Il Genoa ha vinto 1-2 contro la Salernitana all’Arechi. Il Grifone rimonta dopo l’iniziale svantaggio, per opera di Martegani.

BLITZ ROSSOBLU − Salernitana e Genoa si danno battaglia all’Arechi di Salerno. I granata, a caccia di punti salvezza, sono reduci da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. Sfortunati gli ultimi due KO contro Juventus e Napoli, entrambi nel finale. Il Genoa è invece in serie positiva da cinque partite. Pronti-via e l’Arechi scoppia di gioia per il primo gol in Serie A dell’argentino Martegani. L’inizio di partita è elettrico, tant’è che al 13′ il Genoa acciuffa già il pari, grazie a Retegui, che insacca da dentro l’area di rigore. Il ritmo è sempre intenso, con Candreva da un lato e ancora Retegui dall’altro lato ad impensierire rispettivamente Martinez e Ochoa. Nella ripresa, al 55′ follia di Lovato, che colpisce la palla col braccio in area di rigore obbligando Orsato al calcio di rigore: dal dischetto mini discussione tra Gudmundsson e Retegui per chi dovesse calciarlo, alla fine va il primo che trafigge Ochoa centralmente. La reazione della Salernitana non manca e dopo sei minuti Candreva colpisce la traversa con un bolide terra-aria su punizione. I granata spingono, ma il Genoa riesce a gestire il risultato trovando il successo dopo tre pareggi di fila.