Il Napoli si prepara alla finale con l’Inter: uno dei due nuovi scalpita

Il Napoli ha lavorato nel pomeriggio in vista della finale di Supercoppa contro l’Inter. Con gli azzurri anche i due nuovi arrivati, uno già in buona forma.

A LAVORO − Il Napoli si prepara alla partita contro l’Inter, valida per la finalissima di Supercoppa italiana. Gli azzurri si sono allenati nel pomeriggio a Riyad, facendo riscaldamento e torello, per poi concludere la seduta pomeridiana con un lavoro di rapidità e seduta tattica più una partitella a campo ridotto. Ha lavorato interamente col gruppo Cyril Ngonge, uno dei due arrivati in extremis in Arabia. Per Traoré, l’altro neo acquisto, lavoro differenziato. Il primo può anche entrare in corsa d’opera.