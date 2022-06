Lukaku all’Inter, niente arrivo a breve a Linate: svelato il nuovo orario!

Lukaku non atterrerà a breve a Linate. Tutto rinviato alle prime ore dell’alba. Niente da fare per i tanti tifosi presenti all’aeroporto milanese (vedi articolo). L’Inter lo riabbraccerà domani mattina

RINVIATO − Niente arrivo entro oggi per Romelu Lukaku. Il belga si farà attendere ancora per qualche ora. Come riporta Sportitalia, Big Rom arriverà alle prime luci dell’alba, tra le sei e le sette. Atterraggio a Linate per poi recarsi alle 10.30 alla clinica Humanitas per iniziare la tappa delle visite mediche. Dopodiché andrà al Coni per la seconda parte. Il suo ritorno alla sede dell’Inter, infine, avverrà nel pomeriggio. Il Lukaku day sta per iniziare.