IN – Lukaku-Inter, prosegue la (lunga) attesa dei tifosi a Linate

Il ritorno di Lukaku all’Inter sarà ufficiale probabilmente già domani, ma doveva essere la serata del suo arrivo a Milano. Che, per il momento, non è ancora avvenuto.

CONTINUA L’ATTESA – Al momento, Romelu Lukaku non si è fatto vedere a Linate. Giuseppe Marotta questo pomeriggio aveva parlato di probabile arrivo in serata (vedi articolo), cosa che per ora non è avvenuta. A meno che non sia stato “nascosto”… Questa lunga attesa, però, non ha cancellato l’entusiasmo dei tifosi. Come racconta Roberto Balestracci, inviato per Inter-News.it all’aeroporto di Milano Linate, sono ancora una cinquantina i sostenitori presenti fuori dallo scalo. Anche se è complicato che vedano Lukaku a minuti…