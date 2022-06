Dybala ad oggi ha aspettato solo l’Inter. Attese novità dalle due parti − SI

Dybala e l’Inter, situazione di stallo fin troppo prolungata. Ad oggi, l’attaccante argentino ha tenuto in considerazione soltanto i nerazzurri. Ma ora si attendono novità in un senso o nell’altro

SI ATTENDONO MOSSE − L’affaire Dybala-Inter è ormai diventata una telenovela. La situazione è al momento ferma. Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, ha spiegato un po’ la situazione: «Paulo Dybala? Fino ad oggi, 28 giugno, ha aspettato solo che l’Inter e non ha preso altre considerazioni. Vedremo cosa succederà in uscita, è un’occasione da non tramutarsi in rimpianto. Mi aspetto entro una settimana delle mosse concrete in un senso o nell’altro».