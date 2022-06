Asllani-Inter, chiusura in giornata col bis: contropartita a Empoli – Sky

Asllani, come annunciato stasera dalla nostra redazione (vedi articolo), nel mercoledì appena cominciato svolgerà le visite mediche con l’Inter. A Empoli, conferma Di Marzio, andrà una contropartita.

PERCORSO INVERSO – Kristjan Asllani va all’Inter, ma non è l’unica operazione. Gianluca Di Marzio, in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, conferma come ci sia il sì di Martin Satriano sull’Empoli. L’attaccante uruguayano, di rientro dal prestito al Brest in Ligue 1, si trasferirà con la stessa formula ai toscani. La speranza è che possa ripetere quanto fatto in azzurro da Andrea Pinamonti, che proprio a Empoli ha realizzato tredici gol nell’ultima Serie A.