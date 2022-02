Lautaro Martinez emblema di un attacco che non segna più – CdS

Lautaro Martinez da ben sette gare di campionato non trova la via del gol e l’Inter chiaramente ne sta risentendo. Ma come evidenziato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il problema in attacco non riguarda solo l’argentino.

PROBLEMA IN ATTACCO – Lautaro Martinez, un solo gol nelle ultime undici partite giocate, tra l’altro su rigore. Pochissimo per un giocatore del suo calibro, o per meglio dire per un giocatore con queste qualità e questo margine di crescita. Chiaro che tutta l’Inter ha fatto cilecca nelle ultime partite. Anche Edin Dzeko non riesce a fare più il bomber come a inizio stagione. Su Lautaro Martinez, il problema è che manca il vero sostituto a Simone Inzaghi: Alexis Sanchez resta comunque limitato e Joaquin Correa è fermo ai box da tempo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno