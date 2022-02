Collovati: «Inter stanca nei suoi uomini migliori: tre in grande difficoltà»

Collovati, in collegamento su Calcio Totale su Rai Due, ritiene l’Inter una squadra stanca e non al 100%. Poi individua anche tre giocatori in particolare a corto di fiato.

SQUADRA STANCA − Questo il commento di Fulvio Collovati sul momento dei nerazzurri: «L’Inter nelle ultime cinque partite ha fatto cinque punti e nelle ultime tre soltanto uno, è una squadra stanca nei suoi uomini migliori. Lautaro Martinez non fa più gol, Nicolò Barella è in fase calante e sta riprendendo un po’ fiato, lo stesso Hakan Calhanoglu non è al meglio. La difesa prende parecchi gol e quindi è una squadra che deve ritrovarsi».