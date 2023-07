Lautaro Martinez capitano naturale dell’Inter: buona la ‘prima’

Lautaro Martinez è il nuovo capitano dell’Inter, ed è lui stesso a confermarlo (qui le sue parole). Il numero 10 nerazzurro dimostra grande naturalezza nel nuovo ruolo, scegliendo l’onestà come registro linguistico.

NOMINA NATURALE – La parola più indicata per descrivere la nomina di Lautaro Martinez a capitano dell’Inter è “naturalezza”. Nessun annuncio ufficiale tramite comunicato asettico, bensì un post social quasi scherzoso. Un Toro in versione “Barbie” – per cavalcare il trend del momento – accompagnato da una descrizione quasi banale: “He’s just the captain”, che letteralmente possiamo tradurre come “lui è semplicemente il capitano”. E dopo un attento ragionamento la si coglie come una didascalia perfetta per descrivere i nuovi gradi di Lautaro Martinez nell’Inter. E lo dimostra lui stesso nelle ore successive.

NESSUN FRONZOLO – Nella prima intervista ufficiale da capitano dell’Inter (recuperabile qui), Lautaro Martinez sceglie uno stile di comunicazione perfetto per il nuovo ruolo. Confermandosi ancora una volta leader naturale del gruppo, e accettando organicamente di fare da punto di riferimento per lo spogliatoio. E lo fa rispecchiando lo stile di gioco che i tifosi dell’Inter vedono in campo da cinque anni a questa parte. Il Toro lascia da parte la retorica che spesso la fascia porta con sé, e si dimostra ancora una volta onesto, anche ai limiti della brutalità. Come quando chiude la porta in faccia all’ex compagno Romelu Lukaku, reo di aver deluso anche lui. O quando non nasconde l’appetibilità dell’offerta giunta dall’Arabia Saudita. O quando respinge la tentazione di captatio benevolentiae nei confronti dei tifosi, rifiutandosi di giurare amore eterno all’Inter, e preferendo parlare più di presente che di futuro. Lautaro Martinez sceglie sincerità e schiettezza come lacci per legare la fascia di capitano dell’Inter al suo braccio, e non poteva scegliere approccio migliore per questo nuovo corso della sua storia con l’Inter.