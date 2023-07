VIDEO – Allenamento per i ragazzi di Inzaghi con gli Inter Club

L’Inter si trova in questi giorni in tournée in Giappone. La squadra si sta allenando e oggi ci sarà l’esordio contro l’Al-Nassr. Ieri però occasione importante per i tifosi locali.

INCONTRO – Proseguono le attività dell’Inter Japan Tour dedicate ai Partner della famiglia nerazzurra. Dopo l’esclusivo evento di Inter e Nike al KAMO Store di Osaka che ha visto de Vrij, Lautaro Martinez e Thuram, insieme alla Legend nerazzurra Marco Materazzi protagonisti di una serata a fortissime tinte nerazzurre insieme ai members Nike e soci degli Inter Club locali, nella giornata di mercoledì 26 luglio, le aziende Partner di FC Internazionale Milano hanno vissuto un’altra giornata speciale in compagnia della squadra. Gli ospiti di Nike, eBay, KONAMI, Pirelli e Moncler, insieme a quelli di Hitomio – partner del progetto di Inter Academy Health – e a cinquanta soci degli Inter Club Giappone e Osaka, hanno avuto la possibilità di assistere dal vivo all’allenamento dei ragazzi di Mister Simone Inzaghi. Un’occasione straordinaria per sostenere da vicino la squadra e valorizzare le collaborazioni. Un segnale di continuità rispetto a quanto fatto nella passata stagione e in occasione della prima amichevole della pre-season nerazzurra contro il Lugano. Al termine della seduta di lavoro a Osaka, i partner della famiglia nerazzurra hanno avuto l’opportunità di vivere un altro momento esclusivo incontrando i giocatori nerazzurri per un Meet&Greet e una sessione di fotografie e autografi a bordocampo.

Allenamento aperto a Osaka per i partner nerazzurri che insieme a quelli di Hitomio e ai soci #InterClub hanno avuto l’opportunità di incontrare la squadra in un Meet & Greet 🤝⚫🔵#ForzaInter #IMPartner #InterJapanTour2023 — Inter (@Inter) July 27, 2023

fonte: inter.it