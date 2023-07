Sabatini: «Tifosi Inter in protesta con Moratti, ma con Zhang no!»

Sabatini si è focalizzato sulla situazione debitoria in casa Inter con Steven Zhang. Frecciata rivolta ai tifosi e al diverso trattamento rispetto Moratti e non solo

PROVOCAZIONE − Sandro Sabatini, in collegamento su Radio Sportiva, tira una frecciatina ai tifosi dell’Inter: «Un conto è il processo che ha subito la Juventus, dove le plusvalenze si fanno in due, la situazione dell’Inter è sotto gli occhi di tutti. La dirigenza per accontentare Zhang sta facendo da tre estati un mercato con un guadagno. Tutta la situazione debitoria è grave, ma se ai tifosi va bene così – non vedo proteste nei confronti della società, che c’erano con Moratti e Pellegrini. Se l’Inter non si rimette a posto non è che crolla, fallisce, ma la costringerà a passare di mano come successo col Milan con i cinesi alcuni anni fa».