Arteta sull’assenza di Balogun: «Un piccolo infortunio, vedremo»

Falorin Balogun è oggetto di mercato per l’Inter e non sta giocando con l’Arsenal. Mikel Arteta spiega i motivi della sua assenza in conferenza stampa.

ASSENTE – Due amichevoli per l’Arsenal, zero minuti per Falorin Balogun. Il segnale arriva forte e chiaro all’Inter, che lo ritiene un obiettivo per l’attacco. Mikel Arteta sembra però voler bloccare tutto: «Stanotte Balogun non era disponibile, ha avuto un piccolo infortunio al piede. Non si è allenato con noi, non c’era con il Barcellona e questa è la ragione della sua assenza. Il suo ruolo? Vedremo, prima deve stare bene ed essere capace di giocare minuti».

fonte: arsenal.com