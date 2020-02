Inter-Ludogorets, club al lavoro con istituzioni: decisione oggi? – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter non giocherà oggi contro la Sampdoria dopo la decisione del Governo (QUI il comunicato). Da capire però ora cosa succederà con la sfida in programma giovedì contro il Ludogorets a San Siro

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di “Sky Sport”: «La società sta lavorando per avere certezze su giovedì. Non diamo indiscrezioni e aspettiamo notizie certe che l’Inter conta di avere in giornata. Si sta lavorando tra club, lega e governo italiano. Si potrebbe verificare un problema con il calendario. L’Inter deve capire quando giocherà con la Sampdoria visti glim impegni in Europa League e Coppa Italia. Non è una situazione semplice, ma la priorità è alla salute».