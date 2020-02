Inter-Sampdoria rinviata per allarme Coronavirus, comunicato Lega Serie...

Inter-Sampdoria rinviata per allarme Coronavirus, comunicato Lega Serie A

Era atteso per la mattinata di oggi e così è stato, giunto il comunicato della Lega Serie A su Inter-Sampdoria e le altre partite rinviate per emergenza Coronavirus

RINVII – A seguire il comunicato della Lega Serie A sul rinvio di Inter-Sampdoria e le altre partite rinviate dal Governo per l’allarme Coronavirus che ha interessato le Regioni Lombardia e Veneto: “A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi, domenica 23 febbraio 2020, nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare del Campionato di Serie A TIM e del Campionato Primavera 1 TIM:

SERIE A TIM

ATALANTA – SASSUOLO

HELLAS VERONA – CAGLIARI

INTER – SAMPDORIA

PRIMAVERA 1 TIM

ATALANTA – LAZIO

CHIEVOVERONA – FIORENTINA“