Inter-Liverpool tutte le attività della vigilia: quando parleranno i due tecnici?

Inter-Liverpool è in programma per mercoledì 16 febbraio. I due tecnici saranno presenti in conferenza stampa alla vigilia della gara (domani 15 febbraio) per presentare la partita. Di seguito tutte le attività della giornata di domani in vista di Inter-Liverpool

CONFERENZA STAMPA – Tutto pronto per Inter-Liverpool, in programma mercoledì 16 febbraio a partire dalle ore 21.00. L’andata degli ottavi di finale di Champions League prevede le solite attività della vigilia, domani, martedì 15 febbraio. In particolare, la conferenza stampa dei due allenatori. Tornerà a parlare Simone Inzaghi, protagonista dalle ore 13:45 in coppia con un calciatore nerazzurro ancora da annunciare. Parlerà in subito dopo, invece, Jurgen Klopp: la conferenza ufficiale del Liverpool è prevista per le ore 14:00. Seguite entrambe su Inter-News.it, che curerà LIVE la diretta testuale dei due impegni in sala stampa.

ALLENAMENTI APERTI – Oltre alle conferenze stampa di Inzaghi e Klopp, le attività della vigilia annunciate dall’Inter attraverso il proprio sito ufficiale riguardano gli allenamenti aperti ai media per 15′. L’Inter presso il “Suning Training Centre in memory of Angelo Moratti” di Appiano Gentile dalle ore 15:30. Il Liverpool presso presso il “’AXA Training Centre” di Milano, a partire dalle ore 12:15.