Barzaghi: «Inter, Dzeko l’uomo decisivo. Calendario? Ora più in discesa»

In collegamento a Sky Sport 24, Matteo Barzaghi è intervenuto in merito a Dzeko, il vero uomo decisivo della stagione dell’Inter. Poi, qualche battuta sul calendario dei nerazzurri

PROTAGONISTA − Per Barzaghi, l’uomo chiave nei nerazzurri è solo uno: «Edin Dzeko? Lui decisivo per il pareggio a Napoli ma ha trascinato l’Inter agli ottavi di Champions League, ha segnato con il Liverpool cinque volte e fece gol sia all’andata che al ritorno con la maglia della Roma durante il doppio confronto in semifinale nel 2018». Il pensiero di Barzaghi sugli impegni della squadra di Inzaghi: «Calendario? Superato il periodo difficile, l’Inter potrà affrontare impegni più semplici, ha superato un periodo complicato uscendo comunque bene. C’è un po’ di discesa sul calendario».