Lautaro Martinez o Sanchez al fianco di Dzeko: l’exit poll di Inter-Liverpool

Si avvicina Inter-Liverpool (vedi attività della vigilia) e Inzaghi dovrà risolvere il dubbio amletico in avanti: confermare Lautaro Martinez o puntare su Sanchez dal primo minuto

DUBBIO − Per capire la risoluzione del teorema offensivo in casa Inter per Inter-Liverpool bisognerà aspettare ancora qualche ora. Simone Inzaghi infatti dovrà decidere tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez per affiancare al centro dell’attacco Edin Dzeko. Matteo Barzaghi di Sky Sport, che ha parlato così di Dzeko (vedi articolo), non si è voluto sbilanciare più di tanto. Lautaro Martinez è a secco di reti in campionato da 58 giorni, troppi per il Toro nerazzurro. Dall’altro lato, El Nino Maravilla è in una forma eccellente sia fisicamente che mentalmente. Intanto, Dzeko aspetta il compagno di merende con cui affrontare l’arcigna difesa dei Reds.