Bastoni, Inter ottimista in vista del Liverpool ma Inzaghi valuta le alternative

È già antivigilia di Inter-Liverpool andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sperano sul recupero di Alessandro Bastoni ma Inzaghi valuta anche altre opzioni

ULTIME − Inter-Liverpool, manca ormai pochissimo. I nerazzurri sono alle prese con il problema relativo ad Alessandro Bastoni. Il centrale nerazzurro, infortunatosi in Coppa Italia con la Roma alla caviglia, sta meglio e può farcela in vista della grande sfida contro i Reds. Come riporta Sport Mediaset, Simone Inzaghi però sta valutando anche altre opzioni. Contro una squadra fortissima come il Liverpool servono infatti giocatori al 100% della forma ecco perché è in auge anche il ballottaggio Federico Dimarco-Danilo D’Ambrosio.