Inter, due giorni pausa prima di una settimana di fuoco?

L’Inter è sicuramente la squadra italiana più attiva sul calciomercato, sia in entrata sia in uscita. I nerazzurri ora vivono due giorni di “vacanza” e di “pausa”, prima di una settimana di fuoco?

SETTIMANA – L’Inter ha già chiuso per Onana e Mkhitaryan, due rinforzi per i quali manca l’ufficialità attesa nei primi di luglio. Ma le trattativa già chiuse sono altre tre: Romelu Lukaku, Raoul Bellanova e Asllani. Tutti e tre potrebbero sbarcare nel capoluogo lombardo la prossima settimana? Probabile. L’Inter ora si gode due giorni di “vacanza”, un weekend di pausa prima di una settimana che si prospetta calda e rovente. Visite mediche, contratti firmati, ma anche via vai di agenti e protagonisti di vari club per i colpi in uscita. Pinamonti, Sensi ma anche altri giocatori minori come Agoume e i giovani della Primavera, probabilmente la prossima settimana sarà la più calda del mercato nerazzurro. Operazioni e controperazioni, tutto in una settimana, al massimo due. Poi sarà di nuovo calcio giocato.