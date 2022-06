Di Maria non ha dubbi: «La Juventus è il più grande club d’Italia!»

L’Inter attende di ufficializzare i propri acquisti e intanto ha scoperto il calendario della prossima stagione. Una delle avversarie per il titolo sarà la Juventus? Intanto Angel Di Maria, obiettivo dei bianconeri, ne parla così.

SICUREZZA – Dopo l’anno scorso difficile chiuso al quarto posto, la Juventus tornerà a lottare per il titolo? L’Inter ovviamente la mette nella lista delle pretendenti al titolo e intanto, Di Maria, ne parla così a Espn. Nessun dubbio sulla grandezza dei bianconeri per il giocatore che lascerà il Psg ed è obiettivo proprio dei bianconeri. «La Juventus è il club più grande d’Italia, una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia».

Fonte: Espn