Monaco, l’avversario estivo dell’Inter è già in campo. 1-0 al Cercle Bruges

L’Inter lavora molto sul calciomercato e attende di tornare ad allenarsi e a giocare. Il prossimo 6 luglio comincerà il ritiro nerazzurro ad Appiano Gentile e poi le amichevoli, una delle quali con il Monaco.

PRIMO TEST – Il Monaco è già in campo. Il prossimo avversario dell’Inter nell’estate di avvicinamento alla prossima stagione il 16 luglio ha già affrontato la prima sgambata del nuovo anno vincendo 1-0 contro il Cercle Bruges. Di sicuro farà bene all’Inter questo test perché, un po’ come succede con il Lugano ogni anno, i giocatori saranno più avanti nella preparazione atletica e dunque sarà più difficile sfidarli. Il gol segnato per i francesi lo ha messo a segno Musaba, attaccante classe 2000. Il tecnico Clement, per far mettere minuti nelle gambe, ha cambiato all’intervallo l’11 iniziale.