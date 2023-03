Inter discontinua in campionato! Approccio sbagliato e non solo: i motivi – CdS

L’Inter ha avuto un rendimento altalenante in campionato. Secondo il Corriere dello Sport, la colpa non è imputabile al solo approccio sbagliato: vi sono altri motivi

DISCONTINUITA’ – L’Inter, in questa stagione, non ha avuto un rendimento lineare. Sono molti i punti lasciati per strada dalla formazione nerazzurra: sono ben 10 i punti persi contro Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport ciò non è solo da imputare dall’approccio sbagliato della squadra di Inzaghi ma anche dal rendimento sottotono di alcuni dei big presenti della rosa. A parte Lautaro Martinez, infatti, è mancato l’apporto in zona di gol di Dzeko e Lukaku. Il bosniaco non trova la via della rete dal 18 gennaio. Il belga, invece, dopo gli squilli contro Udinese e Porto che avevano fatto ben sperare, è reduce dalla prestazione non positiva contro il Bologna e lo “scampolo” di partita contro il Lecce.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

