Inter, andamento dei prestiti: Satriano illude, Mulattieri va in doppia cifra!

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. In gol sia Martin Satriano, sia Samuele Mulattieri (con una doppietta). Brazao punito dalla SPAL dopo l’ultima pessima prestazione.

RIEPILOGO PRESTITI – Giornata agrodolce per i giocatori di proprietà Inter in prestito in altre realtà. In Serie A ritorna al gol Martin Satriano. L’uruguaiano trova il gol del momentaneo pareggio in Monza-Empoli b(2-1), siglando il secondo gol in campionato. Una marcatura che mancava dalla quinta giornata. Nell’anticipo del sabato Satriano gioca contro i “compagni” Stefano Sensi (in campo fino al 60′) e Franco Carboni (che subentra al 65′). In Serie B, invece, ancora più gloria per Samuele Mulattieri. L’attaccante classe 2000 apre e chiude i conti nel 3-0 di Frosinone-Venezia. Per lui una doppietta che lo porta a 10 gol in stagione, e che certifica il primato dei ciociari in classifica. Gabriel Brazao, invece, dopo la panchina post disfatta col Genoa, contro il Cittadella non viene nemmeno convocato dalla SPAL. In Olanda, il Volendam di Filip Stankovic si impone 3-1 sull’Emmen, ma il gol subito arriva per un errore del figlio d’arte.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Cremonese 3-2: titolare, sostituito all’81’

STEFANO SENSI (C) – Monza-Empoli 2-1: titolare, sostituito al 64′

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Bologna 1-0: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Monza-Empoli 2-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Empoli 2-1: in panchina, subentra al 65′

LORENZO PIROLA (D) – Sampdoria-Salernitana 0-0: titolare, 90′ in campo

ANDREI RADU (P) – Nizza-Auxerre 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Monaco 2-2: non convocato

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-Emmen 3-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-Emmen 3-1: squalificato

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Vitesse-AZ 0-1: non convocato

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Venezia 3-0: titolare, sostituito all’87’, 2 gol

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Parma 0-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

GABRIEL BRAZAO (P) – SPAL-Cittadella 2-1: non convocato

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Perugia 1-1: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Genoa-Cosenza 4-0: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Ascoli-Bari 0-1: titolare, sostituito al 60′

DARIAN MALES (C) – Lucerna-Basilea 0-1: titolare, 90′ in campo

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Argentinos Jrs 0-1: titolare, 90′ in campo

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale