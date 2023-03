Inter, Mkhitaryan spinge lontano Brozovic: invertite le gerarchie – TS

Le grandi prestazioni di Henrikh Mkhitaryan con la maglia dell’Inter fanno riflettere il club sulle future strategie di mercato. L’armeno sta “allontanando” sempre di più Marcelo Brozovic da Milano

CAMBIO DI STRATEGIA – Henrikh Mkhitaryan, che ha da poco compiuto 34 anni, si sta rivelando un giocatore fondamentale per l’Inter. Tanto che i dirigenti nerazzurri potrebbero cambiare le strategie per il futuro. L’armeno è definibile come un giocatore cambia-mercato. Il numero 22 ha sempre giocato da quando Marcelo Brozovic si è fermato ai box ad ottobre. L’ex Roma ha sempre giocato da titolare, tranne nella trasferta a Monaco di Baviera . Anche nel nuovo anno, Inzaghi si è sempre affidato al numero 22, che ha anche realizzato gol pesanti.

BROZOVIC VIA – Le prestazioni dell’armeno spingono Brozovic lontano da Milano. Il croato oggi non è più intoccabile, ci sono state anche delle frizioni con il club sui tempi di recupero del suo infortunio e la dirigenza sta valutando nuove opzioni per il centrocampo.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini

