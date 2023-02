Inter canta Sanremo 2023 – La prima classifica provvisoria completa all’Ariston

Sanremo 2023 è arrivato quasi a metà del suo percorso. Dopo aver presentato tutti i concorrenti in gara, stasera a partire dalle ore 20:40 su Rai 1 è in programma la terza serata condotta come sempre dall’interista Amadeus, Direttore Artistico. L’evento musicale più atteso dell’anno in Italia verrà commentato anche dalla Redazione di Inter-News.it con i suoi ospiti attraverso il format “Inter canta Sanremo 2023”, in onda sul canale YouTube fino a domenica. Di seguito la prima classifica provvisoria completa con l’aggiunta degli accoppiamenti nerazzurri, che stanno dando vita auto-ironicamente a una “competizione” parallela

Il podio provvisorio di Sanremo 2023

Marco Mengoni ft. Danilo D’Ambrosio – “Due vite”Colapesce Dimartino ft. Samir Handanovic – “Splash”Madame ft. Javier Zanetti – “Il bene nel male”

Il resto della classifica Top-10 attuale

Tananai ft. Lautaro Martinez – “Tango”Elodie ft. Denzel Dumfries – “Due”Coma_Cose ft. Milan Skriniar – “L’addio”Lazza ft. Kristjan Asllani – “Cenere”Giorgia ft. André Onana – “Parole dette male”Rosa Chemical ft. Matteo Darmian – “Made in Italy”Ultimo ft. Alessandro Bastoni – “Alba”

La classifica dalla 11ª alla 28ª posizione

Inter canta Sanremo 2023 – Tutti i partecipanti

Leo Gassmann ft. Alex Cordaz – “Terzo cuore”Mara Sattei ft. Hakan Calhanoglu – “Duemilaminuti”Colla Zio ft. Joaquin Correa – “Non mi va”Paola & Chiara ft. Nicolò Barella – “Furore”I Cugini di Campagna ft. Henrikh Mkhitaryan – “Lettera 22”Levante ft. Edin Dzeko – “Vivo”Mr. Rain ft. Simone Inzaghi – “Supereroi”Articolo 31 ft. Romelu Lukaku – “Un bel viaggio”Gianluca Grignani ft. Federico Dimarco – “Quando ti manca il fiato”Ariete ft. Steven Zhang – “Mare di guai”Modà ft. Roberto Gagliardini – “Lasciami”gIANMARIA ft. Marcelo Brozovic – “Mostro”Olly ft. Raoul Bellanova – “Polvere”LDA ft. Stefan de Vrij – “Se poi domani”Will ft. Francesco Acerbi – “Stupido”Anna Oxa ft. Robin Gosens – “Sali (Canto dell’anima)”Shari ft. Valentin Carboni – “Egoista”Sethu ft. Dalbert – “Cause perse”

NB: “Inter canta Sanremo 2023” non è minimamente collegato a FC Internazionale né al Festival di Sanremo ma è semplicemente un’iniziativa di Inter-News.it per omaggiare l’evento. Le associazioni auto-ironiche tra gli artisti in gara con le rispettive canzoni e gli interisti sono state effettuate a priori sulla base del titolo, quindi senza conoscere i testi né i significati degli stessi.