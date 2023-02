Zaniolo al Galatasaray, anche l’Inter ci guadagna! I dettagli

Il Galatasaray ha pubblicato le cifre ufficiali dell’affare Zaniolo. La Roma dovrà versare parte del ricavato nelle casse nerazzurre

PERCENTUALE – Il Galatasaray, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato le cifre dell’affare Zaniolo. Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo in Turchia per 15 milioni di euro. La Roma, come previsto dagli accordi con l’Inter, verserà circa 2,25 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri.