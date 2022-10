Inter-Barcellona, Inzaghi cambia la fascia destra (e non solo): le ultime – TS

Inter-Barcellona andrà in scena questa sera alle 21. In vista della sfida di San Siro, Inzaghi cambierà qualcosa rispetto agli 11 scesi in campo contro la Roma. Le ultime da Tuttosport

SCELTE – Inter-Barcellona rappresenta una gara spartiacque per il futuro della stagione dell’Inter e, soprattutto, di Simone Inzaghi. Il tecnico, in vista della sfida di San Siro, è pronto a fare qualche cambio di formazione rispetto agli 11 schierati contro la Roma. In porta ci sarà Onana, preferito ad Handanovic. Al centro della difesa, al posto di Acerbi, torna de Vrij con Skriniar e Bastoni a completare il reparto. A centrocampo Mkhitaryan dovrebbe essere preferito ad Asllani nel ruolo di regista: con l’armeno Barella e Calhanoglu. Sugli esterni a destra Darmian dovrebbe essere preferito a Dumfries, a sinistra confermato Dimarco. In attacco coppia tutta argentina formata da Correa e Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez

Fonte: Tuttosport