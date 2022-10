Sconcerti: «Inter, 13 gol subiti non solo colpa di Inzaghi e Handanovic!»

L’Inter non sta attraverso un buon momento e Simone Inzaghi lo sa, ma secondo Mario Sconcerti la colpa non è solo del tecnico. Su Calciomercato.com il giornalista parla anche dei tredici gol subiti dalla difesa, non tutta colpa di Samir Handanovic.

NO ALIBI – Sconcerti difende Simone Inzaghi e Samir Handanovic, gli unici criticati nonostante la crisi che riguarda tutta la squadra, in particolare la fase difensiva: «Non è mai conveniente mettere in discussione il proprio allenatore quando si deve giocare poche ore dopo la qualificazione in Champions, tanto più se l’avversario è il Barcellona. I giocatori giocheranno per vincere, ma sapendo che in caso di sconfitta le colpe saranno tutte dell’allenatore. Le critiche a Inzaghi hanno cancellato anche stavolta gli errori dei giocatori. Vogliamo ricordare la differenza di Skriniar con il passato? Oppure la posizione di Bastoni sul gol di Dybala? La difesa ha preso 13 gol, ma si parla solo di Handanovic».