Inter-Barcellona, assenze pesantissime per Xavi! La probabile – TS

Inter e Barcellona si sfideranno questa sera alle 21. La squadra di Xavi arriva alla sfida di San Siro priva di diversi elementi chiave. Le ultime da Tuttosport

SCELTE – Scelte complicate per Xavi in vista di Inter-Barcellona. Il tecnico dei blaugrana, in vista della sfida di San Siro, deve fare i conti con diversi infortuni che lo hanno privato di elementi chiave dell’11. In difesa, infatti, mancheranno Araujo e Koundé, oltre che Bellerin. A centrocampo certo il forfait di de Jong. In attacco sarà assente Depay. Il tecnico, quindi, sarà costretto a proporre una linea difensiva rimaneggiata, ed un centrocampo privo del suo elemento di spicco. Di seguito le possibili scelte del tecnico secondo Tuttosport:

Barcellona(4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia, Marcos Alonso; Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Dembele.

Fonte: Tuttosport