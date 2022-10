Inter-Barcellona, difesa all’esame Lewandowski: le scelte di Inzaghi – TS

Inter-Barcellona andrà in scena questa sera a San Siro. Per la difesa nerazzurri arriva il durissimo “esame Lewandowski”. Le scelte di Inzaghi secondo Tuttosport

SCELTE – L’Inter sfiderà questa sera il Barcellona, per la terza giornata del gruppo C di Champions League. A San Siro arriverà Robert Lewandowski che, numeri alla mano, sta disputando una stagione al livello numerico anche migliore del suo periodo al Bayern Monaco. L’attaccante polacco, infatti, ha segnato ben 12 gol in 9 presenze stagionali in Liga, rimanendo a secco soltanto in due occasioni. Toccherà alla difesa dell’Inter arginare il polacco. Secondo Tuttosport, Inzaghi per la sfida di questa sera dovrebbe puntare su de Vrij, preferito ad Acerbi, che andrà a formare il terzetto titolare con Skriniar e Bastoni: i tre sono chiamati ad una prova d’orgoglio dopo le ultime uscite deludenti.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini