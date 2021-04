Higuain – attaccante dell’Inter Miami -, intervistato dal quotidiano argentino La Nacion, attacca duramente il sistema della Nazionale Argentina e si sfoga avvertendo il suo erede designato, l’interista Lautaro Martinez

PESANTE EREDITÀ – Da Gonzalo Higuain arriva un consiglio al suo connazionale Lautaro Martinez in quanto “erede” in nazionale: «Prima gli direi di stare tranquillo. Tranquillo, che il percorso è lungo. Al momento per Lautaro sono tutte coccole nella Nazionale Argentina. Che è quello che mi è successo fino alla finale contro la Germania (1-0 al Mondiale di Brasile 2014, ndr). Fino al 2014 ero il miglior numero 9 al mondo e dopo la Germania è finito tutto. Fino ad allora avevo segnato nove gol nei gironi di qualificazione, cosa che non dice nessuno! Perché, non dimentichalo, devi segnare gol nei turni di qualificazione per raggiungere un Mondiale. Direi a Lautaro di stare tranquillo, perché adesso è tutto rose e fiori con lui … E Lautaro, e Lautaro e Lautaro… Ma potrebbe arrivare il momento, magari in un Mondiale o in una Coppa America, che hai la sfortuna di sbagliare un gol decisivo, e Lautaro non è più Lautaro! Non funziona più! E questo e quello. Gli direi, allora, che non dovrebbe credersi né il ​​migliore né il ​​peggiore». Più che un consiglio, quello di Higuain è un vero e proprio sfogo nei confronti di chi l’ha scaricato dopo aver toccato il cielo con un dito.

Fonte: La Nacion – Cristian Grosso