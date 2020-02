Handanovic verso il recupero completo! Ecco quando puÃ² rientrare – Sky

Handanovic verso il recupero completo! Ecco quando può rientrare – Sky

Condividi questo articolo

Intervenuto su “Sky Sport 24” Matteo Barzaghi fornisce gli aggiornamenti su Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter. Il portiere sloveno è assente per infortunio al dito dai primi di febbraio. Adesso, il capitano nerazzurro è pronto al rientro.

RIENTRO – Samir Handanovic sta recuperando dall’infortunio ed è pronto al rientro. A rivelarlo è Matteo Barzaghi che, dagli studi di “Sky Sport 24” fornisce gli aggiornamenti sulle condizioni del portiere sloveno. L’infortunio è quasi del tutto smaltito ma, in via precauzionale, Handanovic salterà la partita di Europa League contro il Ludogorets in programma giovedì. Il rientro definitivo è previsto per la gara contro la Sampdoria, in programma domenica sera alle 20:45.