Pjanic, esami dopo l’infortunio: rientra per Juventus-Inter? Le condizioni

Pjanic ieri ha giocato soltanto pochi minuti della partita vinta 2-0 contro il Brescia, perché si è subito infortunato (vedi articolo). Il centrocampista bosniaco questa mattina ha svolto gli esami per capire l’entità del problema muscolare. Non ci sono lesioni: possibile il rientro per Juventus-Inter del prossimo 1 marzo (ore 20.45).

INFORTUNIO NON GRAVE – “Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo ieri dal campo durante Juventus-Brescia. Per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni”. Considerato che si parla di un problema di poco conto probabile la presenza di Pjanic per Juventus-Inter.

Fonte: Juventus.com