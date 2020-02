Bucciantini: “Inter? Per vincere deve migliorare. Sensi ed Eriksen….”

Bucciantini: “Inter? Per vincere deve migliorare. Sensi ed...

Negli studi di “Sky Sport 24” Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato dell’Inter, all’indomani della sconfitta nel big match contro la Lazio. Analisi sul momento dei nerazzurri e sull’apporto di Stefano Sensi e Christian Eriksen.

MIGLIORARE – Marco Bucciantini è convinto che l’Inter debba migliorare se vuole competere fino in fondo. Una battuta anche su Stefano Sensi e Christian Eriksen, centrocampisti di qualità della mediana nerazzurra: «Da una parte abbiamo la Lazio, che nel corso degli anni ha costruito un gruppo mantenendo i giocatori forti. È una squadra che è migliorata e cresciuta, insieme da tanto tempo. Un altro percorso possibile è quello di comprare la qualità, cosa che ha fatto ad esempio l’Inter. Se vuoi battere la Lazio devi migliorare. È la squadra che negli ultimi due mesi ha dominato il campionato. Inter e Juventus per vincere lo scudetto devono migliorare, i biancocelesti mantenere questo livello. Rimonte subite? L’Inter nelle ultime 14 partite ne ha vinte solo 6. Le altre non le ha vinte perché ha segnato un solo gol. Sta mancando la fase offensiva. Sensi? Il suo infortunio ha tolto il centrocampista che si sposava meglio con gli attaccanti. I nerazzurri devono tornare ad aggredire alti. Eriksen? Devi trovare il modo di usarlo. Quando entra da il suo contributo».