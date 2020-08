Gravina: “Serie A, partenza il 19 settembre. Stadi aperti? Proposta al CTS”

Gabriele Gravina

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, intercettato dai microfoni dei cronisti presenti all’uscita del Consiglio Federale, ha parlato di vari temi legati al mondo del calcio in Italia

RIPRESA – Queste le parole di Gabriele Gravina a proposito della ripresa dei campionati in Italia: «Abbiamo definito i calendari di tutti i campionati, rimane fissata la data del 19 settembre per la Serie A, il 26 per la Serie B ed il 27 settembre per la Serie C e la Lega Dilettanti. Clima? Ho trovato un’ottimo clima, è stato un consiglio molto veloce e positivo. Abbiamo centrato un primo tassello importante, sul quale Marcello Nicchi presidente dell’AIA lavorava da tempo, ovvero l’unificazione la Can di A e di B approvando il nuovo regolamento. È un’idea importante per la crescita dei nostri arbitri. La famiglia degli arbitri si arricchisce di una migliore e maggiore qualità della formazione. Continueremo a lavorare, a breve a Coverciano ricominceranno i lavori per la famosa sala Var della quale parliamo da tanto tempo».

PUBBLICO – Gravina parla a proposito del ritorno del pubblico negli stadi: «Ritorno del pubblico negli stadi? Abbiamo presentato al Cts le nostre proposte che dovrebbero andare in esame tra oggi e domani. Siamo in attesa di riscontri: la prima riguarda una cosa che ci sta particolarmente a cuore. Riguarda la limitazione dei tamponi vista l’invasività che generano a danno dei nostri atleti, sempre con il principio del massimo rispetto per tutela della salute. Bisogna cercare una maggiore ed una migliore flessibilità. E poi c’è il tema degli ingressi agli stadi: c’è stato già qualche esperimento in queste giornate che hanno dato dei risultati straordinari sotto il profilo della disciplina. Hanno fatto vedere capacità organizzative importante. Aspettiamo la Supercoppa di settembre a Budapest da parte della UEFA, anche quello sarà un messaggio del mondo del calcio non solo in Italia, ma a tutta l’Europa. Il calcio merita lo stesso trattamento degli altri sport, non vogliamo nessun privilegio o corsia preferenziale. Ma abbiamo la consapevolezza che i numeri che muove il mondo del calcio richiedono riflessioni più approfondite. Siamo fiduciosi, visto il grande esito positivo che hanno dato i protocolli ed i controlli. Inizio stagione con il pubblico? Non mi aspetto nulla, mi aspetto un’analisi attenta del CTS».

VALORE AGGIUNTO – Infine Gravina parla a proposito della vicenda Messi e di un possibile arrivo dell’argentino in Italia: «Messi? Lascio agli imprenditori questo tipo di valutazioni. È chiaro che il calcio italiano sarebbe particolarmente arricchito di un valore aggiunto indiscutibile. Nazionale? È importante, i tifosi tornano a vedere le nostre Nazionali. È un movimento che ha sempre generato ed aggregato attenzioni».