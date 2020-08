Atalanta, giro di tamponi. Tre positivi al Coronavirus: il comunicato del club

Condividi questo articolo

Atalanta-Lazio

L’Atalanta, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, comunica di aver sottoposto la prima squadra ai test anti Coronavirus. Sono state riscontrate tre positività

POSITIVI – L’Atalanta ha effettuato i test anti-Coronavirus in previsione del raduno della prima squadra. Nei test sono stati riscontrati tre casi positivi. Di seguito il comunicato: “Atalanta B.C. comunica che nei test anti-covid, eseguiti in previsione del raduno della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS.”

Fonte: Atalanta.it