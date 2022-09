Germania, allarme Coronavirus! Due nuovi casi di positività. Inter monitora

Il Coronavirus torna a fare la sua comparsa nel mondo del calcio anche in questa stagione. Allarme in Germania, con due nuovi casi di positività in Nazionale. L’Inter monitora la situazione a distanza. Di seguito la notizia riportata da Sky Sport.

NUOVI CASI – Due nuovi casi di positività al Coronavirus nella Nazionale tedesca. Si tratta dei due giocatori del Bayern Monaco, Manuel Neuer e Leon Goretzka. I due sono stati subito isolati dai loro compagni e abbandoneranno presto il ritiro della squadra e salteranno gli impegni di Nations League. Nei prossimi giorni saranno sottoposti a ulteriori controlli. L’Inter chiaramente monitora la situazione dato che tra i convocati del CT Hans-Dieter Flick c’è anche Robin Gosens.